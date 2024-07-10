СМИ: Суд Ирака вынес смертный приговор жене бывшего лидера ИГИЛ

Уголовный суд в Ираке избрал высшую меру наказания для жены бывшего лидера организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади Асмы Мохаммед за сотрудничество с террористической группировкой, похищения и насильственное удержание езидских женщин в ее

Уголовный суд в Ираке избрал высшую меру наказания для жены бывшего лидера организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади Асмы Мохаммед за сотрудничество с террористической группировкой, похищения и насильственное удержание езидских женщин в ее доме.

Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News.

В феврале 2024 года судебные власти Ирака объявили о допросе "членов семьи" бывшего лидера ИГИЛ, которые были возвращены в Ирак из-за границы.

Асма Мохаммед была арестована в Турции в июне 2018 года в приграничной с Сирией провинции Хатай, но турецкие власти объявили об ее аресте только в ноябре 2019 года. Анкара тогда сообщила, что вдова аль-Багдади была арестована вместе с десятью другими людьми, включая его дочь Лейлу.