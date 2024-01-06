Стремление США расширить континентальный шельф в Арктике - тревожное предзнаменование

Стремление США в одностороннем порядке расширить континентальный шельф в Арктике - это тревожное предзнаменование для всего мира.

Стремление США в одностороннем порядке расширить континентальный шельф в Арктике - это тревожное предзнаменование для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в четверг обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг.

"Захват Америкой в одностороннем порядке около 380 тыс. кв. миль (984 тыс. кв. км) морского дна - это тревожное предзнаменование для всего мира", - написал он.

Автор отметил, что Вашингтон решил сам сделать себе рождественский подарок в виде территории размером со штаты Техас и Нью-Мексико вместе взятые.

Как заявил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, США своим заявлением о расширении континентального шельфа в Арктике за пределами 200 морских миль пренебрегают международным форматом, поскольку такие действия не могут приниматься в одностороннем порядке и должны быть согласованы международным сообществом.