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СМИ: Стрелявший в Трампа заранее изучил место покушения с помощью дрона

СМИ: Стрелявший в Трампа заранее изучил место покушения с помощью дрона Совершивший покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа смог за несколько часов до начала агитационного митинга в Пенсильвании запустить в воздух дрон для исследования местности.
Другие страны
20 июля 2024 г. 12:10
СМИ: Стрелявший в Трампа заранее изучил место покушения с помощью дрона

Совершивший покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа смог за несколько часов до начала агитационного митинга в Пенсильвании запустить в воздух дрон для исследования местности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По их информации, стрелявший Томас Мэттью Крукс запускал его не один раз, и это было лишь одним из способов его подготовки к стрельбе на выставочной площадке Butler Farm Show, где Трамп выступал с речью.

По мнению издания, это еще одно свидетельство "поразительных по своему масштабу просчетов служб безопасности", которые едва не закончились убийством экс-президента.

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Версия на английском языке Gunman's meticulous planning: How drones aided Trump shooting plot

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