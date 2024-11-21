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СМИ: Стрелявший в Фицо остался в предварительном заключении

СМИ: Стрелявший в Фицо остался в предварительном заключении Суд продлил на четыре месяца пребывание под стражей писателя-пенсионера Юрая Цинтулы, совершившего 15 мая покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 20:59
СМИ: Стрелявший в Фицо остался в предварительном заключении

Суд продлил на четыре месяца пребывание под стражей писателя-пенсионера Юрая Цинтулы, совершившего 15 мая покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо.

Как передает Report, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Отмечается, что специальный уголовный суд Словакии отверг ранее прошение Цинтулы об освобождении из тюрьмы. Прокуратура, исходя из высокой степени общественной опасности совершенного им преступления, настаивает на его содержании в предварительном заключении до суда.

Согласно информации, против него изначально было выдвинуто обвинение в покушении на убийство премьера, которое затем было переквалифицировано в теракт.

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