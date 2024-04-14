СМИ: Страны G7 по видеосвязи обсудят шаги после атаки Ирана на Израиль

Страны Группы семи (G7) планируют в воскресенье обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль.

Страны Группы семи (G7) планируют в воскресенье обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, страны G7 проведут видеозвонок для обсуждения и "координации следующих шагов" после атаки Ирана.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.