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СМИ: Страны G7 по видеосвязи обсудят шаги после атаки Ирана на Израиль

СМИ: Страны G7 по видеосвязи обсудят шаги после атаки Ирана на Израиль Страны Группы семи (G7) планируют в воскресенье обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 07:11
СМИ: Страны G7 по видеосвязи обсудят шаги после атаки Ирана на Израиль

Страны Группы семи (G7) планируют в воскресенье обсудить дальнейшие действия после атаки Ирана на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, страны G7 проведут видеозвонок для обсуждения и "координации следующих шагов" после атаки Ирана.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.

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