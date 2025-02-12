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СМИ: Страны Европы меняют подход к Украине в соответствии с позицией Трампа

СМИ: Страны Европы меняют подход к Украине в соответствии с позицией Трампа Европейские союзники Вашингтона меняют свой подход к поддержке Киева, приводя его в соответствие с позицией президента США Дональда Трампа, который выражает настрой на переговоры с Москвой.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 06:05
СМИ: Страны Европы меняют подход к Украине в соответствии с позицией Трампа

Европейские союзники Вашингтона меняют свой подход к поддержке Киева, приводя его в соответствие с позицией президента США Дональда Трампа, который выражает настрой на переговоры с Москвой.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

"Стратегия по Украине тихо меняется в Европе в соответствии с изменением тональности заявлений Соединенных Штатов - от обещаний неизменной поддержки до попыток усадить Киев за стол переговоров при обеспечении для него выгодного положения", - отмечается в публикации.

В ней констатируется, что лидеры европейских стран в связи с заявлениями Трампа о намерении прекратить конфликт в Украине демонстрируют желание "играть ведущую роль на мирных переговорах".

Новая стратегия, считает издание, "наиболее четко проявится на текущей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности", которая пройдет с 14 по 16 февраля. Согласно оценке газеты, на этот раз мероприятие пройдет иначе, нежели при администрации предыдущего американского лидера демократа Джо Байдена. Тогда на конференции США и их союзники выражали готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

По словам источника издания, представители Украины и США перед конференцией "обсудили долгосрочные гарантии в сфере безопасности". "Это касалось вооружений и средств в сфере разведки, таких как спутники, которые европейцы не могут обеспечить", - говорится в материале.

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