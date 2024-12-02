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СМИ: Страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде

СМИ: Страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,5 млрд евро.
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2 декабря 2024 г. 17:50
СМИ: Страны ЕС могут к концу года заключить соглашение об оборонном фонде

Страны ЕС могут к концу года заключить сделку об оборонном фонде в 1,5 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Страны-члены ЕС близки к заключению соглашения о новом оборонном фонде в 1,5 млрд евро, который поможет укрепить промышленность в блоке и в Украине в течение следующих трех лет", - сказал источник.

Соглашение по Европейской программе оборонных инвестиций, которое может быть достигнуто к концу 2024 года, позволит закупать военное снаряжение, на 35% состоящее из компонентов, произведенных вне ЕС.

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