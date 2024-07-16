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СМИ: Страны ЕС изучают возобновление работы посольств в Афганистане

СМИ: Страны ЕС изучают возобновление работы посольств в Афганистане Несколько европейских стран рассматривают возможность вновь открыть посольства в Афганистане.
Другие страны
16 июля 2024 г. 10:24
СМИ: Страны ЕС изучают возобновление работы посольств в Афганистане

Несколько европейских стран рассматривают возможность вновь открыть посольства в Афганистане.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам одного из европейских дипломатов, чиновники в Брюсселе начали признавать необходимость открытия дипломатических миссий в Афганистане для защиты прав женщин и установления стратегического присутствия в регионе. Агентство напоминает, что сейчас в Афганистане работает только представительство ЕС как объединения в целом, а отдельные европейские страны закрыли свои посольства после прихода талибов к власти.

В частности, Италия думает вновь открыть свое посольство в Афганистане. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, посол Италии в Катаре недавно посетил Кабул.

"Мы работаем над этим. <...>. Решить проблему очень трудно, потребуется время", - сказал министр в интервью агентству на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Похожего подхода придерживается Испания. Сейчас посол в Афганистане работает из Катара "по соображением безопасности". Вернуть посла в Кабул Мадрид планирует, "как только [будет] возможно". "Как только будут соблюдены минимальные условия в сфере безопасности, мы вернем нашего посла. Мы были готовы месяц назад, но, к сожалению, тогда террористы ИГ убили троих испанцев в Афганистане", - сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью Bloomberg.

При этом французские, британские и германские чиновники заявили агентству, что в ближайшее время не планируют открывать миссии в Кабуле.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Aİ ölkələri Əfqanıstanda səfirliklərini yenidən aça bilər
Версия на английском языке EU nations consider diplomatic comeback in Afghanistan

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