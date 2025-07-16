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СМИ: Стороны переговоров по Газе близки к решению разногласий

СМИ: Стороны переговоров по Газе близки к решению разногласий Участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа близки к разрешению разногласий по четырем спорным пунктам.
Другие страны
16 июля 2025 г. 18:55
СМИ: Стороны переговоров по Газе близки к решению разногласий

Участники переговоров о прекращении огня в секторе Газа близки к разрешению разногласий по четырем спорным пунктам.

Как передает Report, с таким утверждением выступил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источников, находящиеся в Дохе переговорщики "с оптимизмом смотрят на перспективы дипломатических усилий посредников" в лице Египта и Катара. В переговорах принимают участие глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад, премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также неназванный спецпосланник президента США, утверждает телеканал.

Напомним, что 6 июля переговорный процесс по Газе возобновился в столице Катара. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.

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