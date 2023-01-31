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СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО

СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы остаться на своем посту и рассматривается как наиболее часто упоминаемая кандидатура на следующий срок.
Другие страны
31 января 2023 г. 02:27
СМИ: Столтенберг хотел бы остаться на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы остаться на своем посту и рассматривается как наиболее часто упоминаемая кандидатура на следующий срок.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза и Североатлантического альянса.

"Столтенберг хочет остаться", — сказал изданию высокопоставленный дипломат из стран НАТО.

Издание отмечает, что несмотря на то, что многие в альянсе хотели бы видеть нового человека в качестве генсекретаря, союзники могут решить не рисковать с новой кандидатурой и склониться к поддержке продолжения срока полномочий Столтенберга.

По информации газеты, на эту должность наиболее обсуждаемы имена премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас и министра обороны Британии Бена Уоллеса.

Подчеркивается, что так как генеральным секретарем альянса всегда был мужчина, в НАТО все больше обсуждают необходимость назначения женщины.

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