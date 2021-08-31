СМИ: Стали известны имена верховного лидера и премьера Афганистана

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, может назначить верховным лидером страны муллу Хибатуллу Ахундзада

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, может назначить верховным лидером страны муллу Хибатуллу Ахундзада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал News18 .

В настоящее время Х.Ахундзада считается верховным лидером талибов. Он никогда не выступал с публичными речами, а его местонахождение неизвестно.

Как отмечается, власть в стране будет организована отчасти по иранскому образцу: главой государства будет верховных лидер. Он же станет высшим политическим и религиозным авторитетом.

Мулла Абдул Гани Барадар, заместитель Х.Ахундзада, может стать премьер-министром страны. Сейчас он возглавляет политический офис группировки. Другим кандидатом на этот пост называют муллу Якуба - сына первого лидера талибов муллы Омара.

Абдул Хаким Хаккани может стать верховным судьей.