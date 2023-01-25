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СМИ: США запрашивали у Израиля ЗРК Hawk для Украины

СМИ: США запрашивали у Израиля ЗРК Hawk для Украины Администрация президента США Джо Байдена две недели назад направила запрос в Министерство обороны Израиля для предоставления Украине зенитных ракетных комплексов MIM-23 Hawk, хранящихся на его складах, но получила отказ.
Другие страны
25 января 2023 г. 23:04
СМИ: США запрашивали у Израиля ЗРК Hawk для Украины

Администрация президента США Джо Байдена две недели назад направила запрос в Министерство обороны Израиля для предоставления Украине зенитных ракетных комплексов MIM-23 Hawk, хранящихся на его складах, но получила отказ.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, представитель Минобороны Израиля ответил Пентагону, что ЗРК устарели и находятся в нерабочем состоянии из-за длительного отсутствия техобслуживания. При этом он отметил, что позиция Израиля о предоставлении военной помощи Украине остается неизменной.

Однако источники в израильском правительстве уточнили, что ракеты-перехватчики, входящие в эти комплексы вооружений, все еще подлежат восстановлению.

Источник портала в американской администрации в свою очередь сообщил, что США запрашивали ЗРК Hawk еще у нескольких стран.

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