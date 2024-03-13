СМИ: США, Япония и Филиппины готовят трехсторонний саммит в апреле

Япония и Филиппины готовят встречу на высшем уровне, которая может пройти в апреле, когда Вашингтон будет посещать японский премьер Фумио Кисида.

Япония и Филиппины готовят встречу на высшем уровне, которая может пройти в апреле, когда Вашингтон будет посещать японский премьер Фумио Кисида.

Как передает Report , об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на источники.

По ее данным, с целью подготовки такой встречи глава японского МИД Ёко Камикава может 20 марта посетить Филиппины. Кроме того, могут пройти трехсторонние переговоры с участием руководителей внешнеполитических ведомств трех стран.

Как отмечает Asahi, цель проведения саммита с участием филиппинского президента Фердинанда Маркоса - младшего заключается в укреплении сотрудничества в трехстороннем формате для сдерживания растущей активности Китая на море.

Переговоры Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне запланированы на 10 апреля. На них стороны планируют обсудить укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по так называемому Индо-Тихоокеанскому региону.