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СМИ: США, Япония и Филиппины готовят трехсторонний саммит в апреле

СМИ: США, Япония и Филиппины готовят трехсторонний саммит в апреле Япония и Филиппины готовят встречу на высшем уровне, которая может пройти в апреле, когда Вашингтон будет посещать японский премьер Фумио Кисида.
Другие страны
13 марта 2024 г. 05:53
СМИ: США, Япония и Филиппины готовят трехсторонний саммит в апреле

Япония и Филиппины готовят встречу на высшем уровне, которая может пройти в апреле, когда Вашингтон будет посещать японский премьер Фумио Кисида.

Как передает Report, об этом сообщила газета Asahi со ссылкой на источники.

По ее данным, с целью подготовки такой встречи глава японского МИД Ёко Камикава может 20 марта посетить Филиппины. Кроме того, могут пройти трехсторонние переговоры с участием руководителей внешнеполитических ведомств трех стран.

Как отмечает Asahi, цель проведения саммита с участием филиппинского президента Фердинанда Маркоса - младшего заключается в укреплении сотрудничества в трехстороннем формате для сдерживания растущей активности Китая на море.

Переговоры Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне запланированы на 10 апреля. На них стороны планируют обсудить укрепление как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия с партнерами по так называемому Индо-Тихоокеанскому региону.

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