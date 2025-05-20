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СМИ: США выплатят почти $5 млн семье ветерана, убитой во время штурма Капитолия

СМИ: США выплатят почти $5 млн семье ветерана, убитой во время штурма Капитолия Администрация США намерена выплатить почти $5 млн семье ветерана американских ВВС Эшли Бэббит, погибшей во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Другие страны
20 мая 2025 г. 03:46
СМИ: США выплатят почти $5 млн семье ветерана, убитой во время штурма Капитолия

Администрация США намерена выплатить почти $5 млн семье ветерана американских ВВС Эшли Бэббит, погибшей во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Администрация президента Дональда Трампа намерена выплатить почти $5 млн семье Эшли Бэббит, чтобы урегулировать иск, поданный наследниками сторонницы Трампа, которая была смертельно ранена полицией при попытке штурма вестибюля спикера палаты представителей во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом", - пишет газета.

Как указывается в материале, семья Бэббит подала иск в начале 2024 года, требуя $30 млн. Источники газеты сообщили, что министерство юстиции согласилось выплатить ее родственникам чуть менее $5 млн долларов, из которых около трети пойдет на оплату адвокатов.

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