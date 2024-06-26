СМИ: США вынуждены ограничивать санкции против РФ из-за боязни повышения цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, так как это приведет к скачкам цен на нефть по всему миру.

Администрация президента США Джо Байдена не может позволить себе оказывать слишком сильное санкционное давление на энергетический сектор России и Ирана, так как это приведет к скачкам цен на нефть по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Президент Байден хотел сделать все возможное, чтобы обеспечить самую низкую цену на заправках для американских потребителей, поскольку это напрямую влияет на повседневную жизнь граждан", - приводит издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

Вашингтон и его союзники подходят к введению новых санкций "очень, очень аккуратно, чтобы не переборщить и не навредить функционированию западных экономик", считает бывший начальник Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.