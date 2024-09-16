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СМИ: США ввели в строй первую подлодку, построенную с учетом женщин в экипаже

СМИ: США ввели в строй первую подлодку, построенную с учетом женщин в экипаже Подводная лодка USS New Jersey, ставшая первой построенной с учетом потребностей женщин-военнослужащих субмариной, спущена на воду в Миддлтауне (штат Нью-Джерси) и введена в состав ВМС США.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 02:48
СМИ: США ввели в строй первую подлодку, построенную с учетом женщин в экипаже

Подводная лодка USS New Jersey, ставшая первой построенной с учетом потребностей женщин-военнослужащих субмариной, спущена на воду в Миддлтауне (штат Нью-Джерси) и введена в состав ВМС США.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, экипаж новой боевой единицы американского флота составляют 135 военнослужащих обоих полов. Число женщин среди них не уточняется.

Спальные и туалетные комнаты субмарины спроектированы с учетом потребности женщин-военнослужащих в повышенной приватности, а поворот некоторых механизмов, в частности, верхних вентилей, облегчен.

USS New Jersey относится к классу американских подводных лодок "Вирджиния". С учетом нее в составе ВМС США находятся 23 таких боевых единицы.

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