СМИ: США ввели в строй первую подлодку, построенную с учетом женщин в экипаже

Подводная лодка USS New Jersey, ставшая первой построенной с учетом потребностей женщин-военнослужащих субмариной, спущена на воду в Миддлтауне (штат Нью-Джерси) и введена в состав ВМС США.

Подводная лодка USS New Jersey, ставшая первой построенной с учетом потребностей женщин-военнослужащих субмариной, спущена на воду в Миддлтауне (штат Нью-Джерси) и введена в состав ВМС США.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, экипаж новой боевой единицы американского флота составляют 135 военнослужащих обоих полов. Число женщин среди них не уточняется.

Спальные и туалетные комнаты субмарины спроектированы с учетом потребности женщин-военнослужащих в повышенной приватности, а поворот некоторых механизмов, в частности, верхних вентилей, облегчен.

USS New Jersey относится к классу американских подводных лодок "Вирджиния". С учетом нее в составе ВМС США находятся 23 таких боевых единицы.