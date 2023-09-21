СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю

США возрождают свою сверхсекретную программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за роста военно-морской мощи Китая, у Пекина имеются аналогичные планы.

США возрождают свою сверхсекретную программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за роста военно-морской мощи Китая, у Пекина имеются аналогичные планы.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"ВМС США проводят крупнейшую с 1950-х годов реконструкцию своей сверхсекретной подводной сети наблюдения, поскольку военно-морская мощь Китая резко возрастает, а новые технологии быстро меняют морскую войну. У Пекина есть аналогичные планы", - говорится в сообщении.

По словам трех анонимных источников агентства, о существовании указанной программы впервые стало известно лишь в 1991 году. При этом ее детали до сих пор остаются полностью засекреченными.

Отмечается, что речь идет о возрождении программы, известной как "Интегрированная система подводного наблюдения" (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS). Согласно источникам, непосредственно знакомым с планами, переименование станции наблюдения ВМС США на острове Уидби в "Командование подводного наблюдения за театром военных действий" напрямую связано с возрождением проекта.

План действий по ее возрождению, согласно данным агентства, включает в себя модернизацию существующей в США сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота кораблей наблюдения новейшими датчиками и подводными микрофонами. При этом также ожидается развертывание флота беспилотных морских дронов для прослушивания вражеских кораблей, размещение портативных "подводных спутниковых" датчиков на морском дне для поиска подводных лодок, использование спутников для определения местоположения кораблей путем отслеживания их радиочастот и использование искусственного интеллекта для анализа различных данных.