СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза

Соединенные Штаты почти в два раза сократили экспорт нефти в Китай в 2024 году.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
За год Китай импортировал 81,9 млн баррелей американской нефти, что на 46% ниже прошлогоднего показателя в 150,6 млн баррелей.
Издание связывает снижение объемов поставляемой в Китай нефти с замедлением экономического роста этой страны, ростом использования в ней электромобилей и потребления сжиженного природного газа (СПГ).
Если раньше Китай занимал второе место в списке основных импортеров нефти из США, то по итогам этого года он опустился на шестое место.