СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза

СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза

Соединенные Штаты почти в два раза сократили экспорт нефти в Китай в 2024 году.

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