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СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза

СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза Соединенные Штаты почти в два раза сократили экспорт нефти в Китай в 2024 году.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 19:15
СМИ: США в 2024 году сократили поставки нефти в КНР почти в два раза

Соединенные Штаты почти в два раза сократили экспорт нефти в Китай в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

За год Китай импортировал 81,9 млн баррелей американской нефти, что на 46% ниже прошлогоднего показателя в 150,6 млн баррелей.

Издание связывает снижение объемов поставляемой в Китай нефти с замедлением экономического роста этой страны, ростом использования в ней электромобилей и потребления сжиженного природного газа (СПГ).

Если раньше Китай занимал второе место в списке основных импортеров нефти из США, то по итогам этого года он опустился на шестое место.

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