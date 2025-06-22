СМИ: В США назвали удары по ядерным объектам Ирана "разовым актом"

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам - это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти".

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам - это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти".

Как передает Report, об этом заявляет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника

Издание пишет, что через арабские государства Вашингтон уведомил Тегеран об окончании атак. Также через посредников США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Иранская сторона подтвердила нанесение ударов, при этом подчеркнув, что Тегеран продолжит развивать ядерную отрасль.