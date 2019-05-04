​СМИ: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Associated Press сообщает, что И.Эрнандес просил оказать содействие при получении документов для въезда на территорию Соединенных Штатов, чтобы его трехлетнему сыну могли сделать операцию на головном мозге. Однако американские власти отказали ему в помощи, поскольку сочли его представителем преступного и коррупционного правительства.

Подчеркивается, что этот инцидент мог быть одной из упущенных Соединенными Штатами возможностей привлечь венесуэльских военных на свою сторону.