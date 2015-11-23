СМИ: США уничтожили около 280 грузовиков ИГ, перевозивших в Сирии цистерны с нефтью

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Авиация США уничтожила в Сирии около 280 грузовиков, с помощью которых боевики террористической группировки "Исламское государство" перевозили цистерны с нефтью.

Как передает Report, об этом сообщила американская телекомпания NBC.

По сведениям ее источников, данные удары были нанесены с помощью боевых самолетов А-10 и АС-130.

NBC отмечает, что на прошлой неделе в результате налетов авиации США были уничтожены 116 грузовиков, перевозивших цистерны с нефтью.