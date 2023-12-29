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СМИ: США убеждают судоходные компании продолжить работу в Красном море

СМИ: США убеждают судоходные компании продолжить работу в Красном море Пентагон убеждает судоходные компании, что маршруты, пролегающие через Красное море и Суэцкий канал, все еще безопасны, несмотря на атаки хуситов.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 14:00
СМИ: США убеждают судоходные компании продолжить работу в Красном море

Пентагон убеждает судоходные компании, что маршруты, пролегающие через Красное море и Суэцкий канал, все еще безопасны, несмотря на атаки хуситов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Пентагон практически ежедневно взаимодействует с представителями отрасли, чтобы оценить их потребности и заверить, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом [через Красное море и Суэцкий канал]", - указал представитель Министерства обороны Брайон Макгарри, отвечающий за Ближний Восток и Африку.

Однако, как пишет Bloomberg, большинство компаний не хотят рисковать и стремятся перестроить свои маршруты. Согласно данным, которые приводит агентство, около половины контейнеровозов, которые регулярно проходили через Красное море и Суэцкий канал, теперь избегают этих путей.

"Потребуется некоторое время, чтобы грузоотправители смогли оценить ситуацию с безопасностью", - отметил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. "Если окажется, что США и коалиция смогут обеспечить безопасный проход, тогда, я думаю, они вернутся. Но сейчас они не могут быть в этом уверены", - сказал эксперт. Он добавил, что если США начнут обстреливать лагеря хуситов, "это, вероятно, увеличит риск, а не уменьшит" его.

Как указал аналитик Джин Моран, судоходные компании хотели бы, чтобы "возглавляемая американцами коалиция" по борьбе с угрозой со стороны хуситов "делала больше".

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Версия на английском языке US tries to persuade shippers to sail Red Sea despite Houthi attacks

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