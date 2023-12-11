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СМИ: США требуют от Израиля закончить военную операцию в Газе до конца года

СМИ: США требуют от Израиля закончить военную операцию в Газе до конца года Власти США требуют от Израиля завершить военную операцию в секторе Газа к новому году.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 09:34
СМИ: США требуют от Израиля закончить военную операцию в Газе до конца года

Власти США требуют от Израиля завершить военную операцию в секторе Газа к новому году.

Как передает Report, об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что армия обороны Израиля, скорее всего, продолжит военную кампанию, хотя и с меньшей интенсивностью и с опорой на сухопутные силы.

Источники отмечают, что позицию американских властей донес госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль. Публично власти обеих стран отрицают, что администрация США установила какие-либо сроки для Израиля. Кроме того, власти США требуют, чтобы Израиль предпринял больше усилий для "облегчения страданий палестинского мирного населения", особенно на юге сектора Газа, добавляет издание.

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