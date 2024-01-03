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СМИ: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

СМИ: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке США тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет.
Другие страны
3 января 2024 г. 11:50
СМИ: США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы на Ближнем Востоке

США тайно продлили соглашение с Катаром об эксплуатации крупнейшей военной авиабазы на Ближнем Востоке Эль-Удейд еще на 10 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Соответствующие данные телеканалу подтвердили три представителя Пентагона и один неназванный осведомленный чиновник. В материале отмечается, что авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, считается крупнейшим военным объектом США на Ближнем Востоке, который может разместить более 10 тыс. военнослужащих. На ней также размещены контингенты ВВС Катара и Великобритании.

CNN обратил внимание, что в ходе визита на эту базу месяц назад министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Администрация американского президента Джо Байдена также не стала его обнародовать. Соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене, отметил телеканал.

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