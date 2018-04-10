СМИ: США совершит военную интервенцию в Сирии, составлена карта 22 целей для бомбардировки

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Центральное разведывательное управление и министерство обороны США подготовили карту 22 основных целей на территории, подконтрольной режиму Башара Асада.

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, среди пунктов, которые собирается бомбить США, есть пункты вооруженных лиц, поддерживаемых Ираном, место расположения российских военнослужащих – военные базы в Хумусе и Тартусе.

Сообщается, что в двух предполагаемых пунктах бомбардировки США в регионах Хумус и Тартус располагаются российские военнослужащие.

Операция будет координироваться США, Великобританией, Францией и Израилем. Бомбардировку осуществят ракетами морских, воздушных и сухопутных войск.

Отметим, что 8 апреля в подконтрольном силам оппозиции районе Дума в регионе Восточная Гута было использовано химическое оружие. В результате химической атаки погибли 75 человек, более тысячи были отравлены. Большинство пострадавших малолетние дети и младенцы.

Западные страны во главе с США заявили, что это преступление было совершено режимом Башара Асада. Дональд Трамп заявил, что это воздушная атака не останется без ответа.