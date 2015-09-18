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    ​СМИ: США согласились на переговоры с РФ по Сирии

    Администрация Обамы приняла предложение Лаврова

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В администрации президента США Барака Обамы заявили, что планируют принять предложение России для проведение прямых переговоров касательно размещения российских войск в Сирии.

    Как передает Report, об этом пишет Associated Press.

    Сообщается, что Пентагон будет играть ведущую роль в переговорах, которые должны состояться в ближайшие дни, однако уровень переговоров, место и дата проведения еще не определены.

    Ранее госсекретарь Джон Керри рассказал журналистам о предложении России, которое ему в телефонном режиме озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал, что идея хорошая и администрация сейчас рассматривает свои дальнейшие действия.

    Позднее источники сообщили, что предложение было подписано советником по нацбезопасности Сюзан Райс, а министр обороны Эш Картер его одобрил.

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