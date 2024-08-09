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СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду

СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.
Другие страны
9 августа 2024 г. 21:59
СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду

Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американская исполнительная власть уже проинформировала Конгресс о своем соответствующем решении. Как отмечает собеседник агентства, продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. "Саудовская Аравия выполнила свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти поставки в обычный режим путем соответствующего уведомления и консультаций с Конгрессом", - отметил источник Reuters.

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