СМИ: США снимут ограничения на продажу наступательных вооружений Эр-Рияду

Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.

Администрация Соединенных Штатов намерена снять запрет на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, американская исполнительная власть уже проинформировала Конгресс о своем соответствующем решении. Как отмечает собеседник агентства, продажи могут возобновиться уже на следующей неделе. "Саудовская Аравия выполнила свою часть сделки, и мы готовы выполнить свою, вернув эти поставки в обычный режим путем соответствующего уведомления и консультаций с Конгрессом", - отметил источник Reuters.