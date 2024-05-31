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СМИ: США разрешили Киеву наносить американским оружием удары по позициям РФ

СМИ: США разрешили Киеву наносить американским оружием удары по позициям РФ США подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила наносить удары американским оружием по позициям РФ. 
Другие страны
31 мая 2024 г. 09:30
СМИ: США разрешили Киеву наносить американским оружием удары по позициям РФ

США подтвердили, что администрация президента Джо Байдена разрешила наносить удары американским оружием по позициям РФ.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил представитель американского оборонного ведомства.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать предоставленное США оружие в целях контрбатарейной борьбы в [районе] Харьковской области с тем, чтобы Украина могла наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или готовящимся ее атаковать", - сообщил представитель ведомства.

Источник также отметил, что позиция относительно запрета на применение тактических баллистических ракет ATACMS или средств дальнего поражения внутри России остается неизменной.

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Версия на английском языке US allows Kyiv use its weapons against targets in Russia for counter-fire — Pentagon

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