СМИ: США разместили свой контингент под сирийским Манбиджем

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения сухопутных войск США, действующих в рамках международной антитеррористической коалиции, размещены в окрестностях сирийского города Манбидж, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Sky News Arabia, американские военнослужащие и бронемашины дислоцированы в районах, находящихся под контролем Военного совета Манбиджа, однако конкретных данных о численности контингента и количестве техники нет.

Телеканал отмечает, что размещение сухопутных сил США в этом регионе состоялось после сражений за город Эль-Баб и массового отхода из прилегающих к нему населенных пунктов формирований террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Ранее советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что Анкара завершит свою военную операцию в Сирии "Щит Евфрата" только после взятия Манбиджа.