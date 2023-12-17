СМИ: США рассматривают варианты ответного удара по йеменским хуситам

Соединенные Штаты рассматривают варианты нанесения ответного удара по йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы), поскольку неоднократные нападения этой группировки нарушают международное судоходство через Красное море.

Соединенные Штаты рассматривают варианты нанесения ответного удара по йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы), поскольку неоднократные нападения этой группировки нарушают международное судоходство через Красное море.

Как сообщает Report, два неназванных американских чиновника сообщили изданию Politico, что ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") была переброшена в Аденский залив с целью поддержать потенциальный ответ США на атаки хуситов.

Один из чиновников также сообщил изданию, что военному командованию США "предоставили варианты" нанесения удара по базирующейся в Йемене группировке.

Politico сообщает, что представитель Пентагона отказался комментировать эту информацию.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в Газе не будет прекращена. 15 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о трех инцидентах с торговыми судами в этом районе.

Позже, 15 декабря, датская судоходная компании AP Moller-Maersk сообщила, что приостановит контейнерные перевозки по Красному морю. Так, после нападения на грузовое судно Maersk Gibraltar, датская компания дала указание всем своим судам, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления. Компания также сообщила, что направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки.

После этого Французская транспортная группа CMA CGM также заявила, что приостанавливает контейнерные перевозки по Красному морю.

Ранее подчеркивалось, что 16 декабря ракетный эсминец ВМС США Carney сбил в Красном море 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов.