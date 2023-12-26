СМИ: США пытались восстановить агентурную сеть в КНР

После раскрытия американской агентурной сети, находящейся в Китае, разведывательное управление США имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР, в результате чего пытается завербовать новых агентов.

После раскрытия американской агентурной сети, находящейся в Китае, разведывательное управление США имеет очень ограниченное понимание внутренних дискуссий в КНР, в результате чего пытается завербовать новых агентов.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников WSJ, из-за этих пробелов власти США до сих пор не имеют представления о намерениях генсека Си Цзиньпина о его планах по вопросам региональной безопасности и Тайваня.

"Мы вообще не имеем никакого реального представления о планах и намерениях руководства Китая", - заявил изданию бывший высокопоставленный сотрудник разведки.



По данным WSJ, на сегодняшний день США в основном следят за военным развертыванием Китая с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств.

Информаторы газеты также рассказали, что построить агентурную сеть в 2000-х годах удалось благодаря "повальной коррупции" в верхах коммунистической партии и правительственных министерствах. Однако, на сегодняшний день агентурная сесть была уничтожена.

Газета отмечает, что укрепление шпионской сети, нацеленной на Китай, "является одной из целей титанических, но по большей части секретных изменений в ЦРУ". Это, по данным WSJ, происходит на фоне более масштабной трансформации политики безопасности США, направленной к подготовке к возможному конфликту "великих держав" с Китаем и Россией.

В 2017 году The New York Times сообщала, что Китай раскрыл около 20 агентов ЦРУ с 2010 по 2012 год. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае "худшим за последние десятилетия".