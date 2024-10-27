СМИ: США пригрозили Ирану "последствиями" в случае ответного удара по Израилю

Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран предпримет попытку ответить на удар Израиля.

Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану "последствиями" в случае, если Тегеран предпримет попытку ответить на удар Израиля.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

"Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль, и будут последствия", — говорится в публикации.

Напомним, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны.

Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.