СМИ: США предупредили банки Индии об угрозе санкций

Министерство финансов США предупредило индийские банки о том, что Вашингтон может ввести санкции против них за предполагаемое взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом.

Министерство финансов США предупредило индийские банки о том, что Вашингтон может ввести санкции против них за предполагаемое взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое направил в банковскую ассоциацию Индии первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт важнейших товаров, включая станки и микроэлектронику, они обращаются к иностранным финансовым институтам, чтобы получить поддержку при осуществлении этих транзакций", - утверждается в послании.

В нем говорится, что индийским банкам следует в течение 30 дней принять меры для информирования бизнеса страны об антироссийских рестрикциях США.

По сведениям, заместитель министра не излагает в письме какие-либо конкретные претензии к индийским банкам.