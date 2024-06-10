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США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе

США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе Делегация США в ООН представила пересмотренный проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа в рамках подготовки к голосованию, которое пройдет в понедельник в Совете Безопасности, сообщили израильские СМИ.
Другие страны
10 июня 2024 г. 18:20
США представили в ООН новую версию проекта резолюции по Газе

Делегация США в ООН представила пересмотренный проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа в рамках подготовки к голосованию, которое пройдет в понедельник в Совете Безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на израильские СМИ.

В документе содержится призыв к группировке ХАМАС принять схему, представленную 31 мая президентом США Джо Байденом, при этом отмечается, что Израиль уже согласился с ней, пишут СМИ.

Отмечается, что изменения были внесены после того, как Израиль выразил несогласие с предыдущей версией проекта резолюции, распространенной 6 июня.

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