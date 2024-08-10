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СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия

СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки американского оружия и военной техники, выделив эти средства из ранее согласованного пакета дополнительной военной помощи.
Другие страны
10 августа 2024 г. 00:48
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия

США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки американского оружия и военной техники, выделив эти средства из ранее согласованного пакета дополнительной военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В апреле 2024 года конгресс США проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.

"США намерены предоставить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники, выделив эти деньги спустя несколько месяцев после того, как они были отведены конгрессом", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник телеканалу, госдепартамент уведомил законодателей в четверг вечером, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Израилю "миллиарды долларов" военного финансирования в связи с подготовкой Израиля к возможной атаке со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Добавляется, что Израиль может использовать эти деньги для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы иностранного военного финансирования США.

По данным источников, Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 миллиардов долларов немедленно, но сможет закупить системы, которые сейчас строятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение нескольких лет.

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