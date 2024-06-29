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СМИ: США предложили новую формулировку статьи соглашения между Израилем и ХАМАС

СМИ: США предложили новую формулировку статьи соглашения между Израилем и ХАМАС Администрация президента США Джо Байдена предложила новую формулировку одной из статей предполагаемого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложниками в попытке преодолеть разногласия между Израилем и палестинским радикальным движение
Другие страны
29 июня 2024 г. 08:49
СМИ: США предложили новую формулировку статьи соглашения между Израилем и ХАМАС

Администрация президента США Джо Байдена предложила новую формулировку одной из статей предполагаемого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и об обмене заложниками в попытке преодолеть разногласия между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, работа над новой формулировкой проводилась совместно с посредниками в переговорах, Катаром и Египтом. Она относится к статье, которая сосредоточена на переговорах между Израилем и ХАМАС в период осуществления первого этапа сделки. Переговоры будут нацелены на установление точных условий для второго этапа, включающего в себя достижение "устойчивого спокойствия" в Газе, пишет портал.

Источники сообщили, что на переговорах ХАМАС хочет обсудить исключительно обмен заложниками, а Израиль планирует поднять вопрос демилитаризации Газы.

"США прилагают все усилия, чтобы найти формулу, которая позволит заключить сделку", - приводит портал слова одного из источников, знакомого с ходом переговоров. Второй собеседник заявил, что, если ХАМАС согласится с новой формулировкой, которую предлагают США, это "позволит заключить сделку".

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