СМИ: США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана

Должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к проведению военной операции против Ирана.

Должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к проведению военной операции против Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на американский телеканал CBS.

По словам его источников, "чиновников США уведомили о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию" против исламской республики. "США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке", - отмечается в публикации на сайте телеканала. По его сведениям, это является одной из причин того, что Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства покинуть Ирак.