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СМИ: США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана

СМИ: США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана Должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к проведению военной операции против Ирана.
Другие страны
12 июня 2025 г. 05:43
СМИ: США получили данные о готовности Израиля к военной операции против Ирана

Должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль готов к проведению военной операции против Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на американский телеканал CBS.

По словам его источников, "чиновников США уведомили о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию" против исламской республики. "США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке", - отмечается в публикации на сайте телеканала. По его сведениям, это является одной из причин того, что Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства покинуть Ирак.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyata hazırlığı barədə məlumat alıb

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