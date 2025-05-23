СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары

США добиваются от Евросоюза одностороннего снижения пошлин на американские товары в качестве условия проведения успешных двусторонних торговых переговоров.

США добиваются от Евросоюза одностороннего снижения пошлин на американские товары в качестве условия проведения успешных двусторонних торговых переговоров.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, "переговорщики [президента США] Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению тарифов, заявляя, что без уступок союз не продвинется в переговорах с целью устранения дополнительных 20% взаимных пошлин".

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир готовится объявить еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу, что нынешняя позиция Брюсселя не устраивает Вашингтон, где ожидают инициатив от сообщества, как это сделали другие страны, проинформировали источники.

В Белом доме "не испытывают оптимизма" относительно достижения какой-либо сделки с ЕС - слишком различаются позиции сторон.