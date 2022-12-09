СМИ: США планируют ввести новые ограничения в отношении России и Китая

США намерены в пятницу представить новые санкции в отношении России и Китая из-за нарушений прав человека и поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане.

США намерены в пятницу представить новые санкции в отношении России и Китая из-за нарушений прав человека и поддержки Пекином предполагаемого незаконного рыболовства в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, в рамках ограничений планируется заморозить активы в США высокопоставленных правительственных и военных чиновников, а также представителей деловых кругов, обвиняемых якобы в коррупции и нарушении прав человека. Им также ограничат въезд в США и запретят иметь деловые отношения с ними.

Кроме того, новые рестрикции могут усложнить правительственным чиновникам и предпринимателям, подпавшим под санкции, международные поездки и финансирование, отмечает газета. Администрация США также планирует ввести санкции против нескольких российских предприятий оборонной промышленности и ЦИК РФ.

В то же время администрация президента США Джо Байдена намерена ввести ограничения в отношении почти 170 крупных китайских организаций, вовлеченных якобы в незаконное рыболовство в Тихом океане.