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СМИ: США передадут Израилю систему THAAD для отражения баллистических ракет

СМИ: США передадут Израилю систему THAAD для отражения баллистических ракет США передадут Израилю систему ПРО высотного перехвата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).
Другие страны
12 октября 2024 г. 23:26
СМИ: США передадут Израилю систему THAAD для отражения баллистических ракет

США передадут Израилю систему ПРО высотного перехвата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Ynet.

"США в кратчайшие сроки передадут Израилю систему ПРО высотного перехвата THAAD для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по израильской территории в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве радикального палестинского движения ХАМАС, ливанской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

9 октября министр обороны Йоав Галант предупредил, что Израиль не отказывается от планов в ответ на ракетную атаку нанести по Ирану удар, который будет настолько "смертоносным и неожиданным", что иранцы не успеют ничего понять.

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