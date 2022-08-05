СМИ: США перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию из-за Китая.

ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию из-за Китая.

Как передает Report , об этом пишет издание The Drive.

Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Учения продлятся до 7 августа.

Согласно изданию, на сегодняшний день США разместили в Австралии 20% парка B-2 Spirit.

Сообщается, что первая пара B-2 Spirit прибыла в Австралию из США 10 июля, вторая — 12-го. По мнению The Drive, эти самолеты все чаще будут появляться в Австралии, так как Вашингтон и Канберра все теснее сотрудничают в сдерживании Китая.