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СМИ: США перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

СМИ: США перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию из-за Китая.
Другие страны
5 августа 2022 г. 08:18
СМИ: США перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

ВВС США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию из-за Китая.

Как передает Report, об этом пишет издание The Drive.

Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Учения продлятся до 7 августа.

Согласно изданию, на сегодняшний день США разместили в Австралии 20% парка B-2 Spirit.

Сообщается, что первая пара B-2 Spirit прибыла в Австралию из США 10 июля, вторая — 12-го. По мнению The Drive, эти самолеты все чаще будут появляться в Австралии, так как Вашингтон и Канберра все теснее сотрудничают в сдерживании Китая.

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