СМИ: США отказались от эвакуации американцев с Diamond Princess в начале карантина

Япония в начальный период карантина на круизном лайнере Diamond Princess предлагала США эвакуировать своих граждан, однако Вашингтон настоял на том, чтобы американцы оставались на борту судна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

На предложение Японии США ответили, что риск заражения возрастет, если пассажиры будут высажены на берег и доставлены на американскую авиабазу Йокота в черте префектуры Токио для последующей эвакуации.

В Вашингтоне на тот момент также отметили, что гигиена на судне соблюдается надлежащим образом.

Тем не менее 15 февраля - за четыре дня до окончания карантина - США поменяли свое решение и уведомили японскую сторону о том, что эвакуируют американских граждан с борта лайнера.

17 февраля около 380 американцев покинули судно и были вывезены чартерными рейсами в США, где их ждал двухнедельный карантин. У 18 из них был диагностирован коронавирус.