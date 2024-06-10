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СМИ: США опасаются, что операция Израиля по спасению заложников продлит конфликт в Газе

СМИ: США опасаются, что операция Израиля по спасению заложников продлит конфликт в Газе Власти Соединенных Штатов опасаются, что операция по освобождению заложников, проведенная армией Израиля в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, усложнит процесс переговоров о прекращении огня в анклаве.
Другие страны
10 июня 2024 г. 14:11
СМИ: США опасаются, что операция Израиля по спасению заложников продлит конфликт в Газе

Власти Соединенных Штатов опасаются, что операция по освобождению заложников, проведенная армией Израиля в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, усложнит процесс переговоров о прекращении огня в анклаве.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источники в администрации американского президента телеканал NBC News.

По его информации, в Вашингтоне не исключают, что успех спецоперации может укрепить решимость израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжить военные действия в секторе вопреки позиции США, настаивающих на необходимости заключения соглашения о перемирии с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, как полагает один из собеседников NBC News, лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар также может занять еще более непримиримую позицию в отношении переговоров с Израилем, поскольку в ходе операции силовиков по освобождению заложников погибло значительное число мирных палестинцев.

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