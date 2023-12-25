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СМИ: США опасаются, что Китай использует ИИ для сбора данных на американцев

СМИ: США опасаются, что Китай использует ИИ для сбора данных на американцев Соединенные Штаты опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора различных данных американских граждан в невиданном ранее масштабе.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 22:09
СМИ: США опасаются, что Китай использует ИИ для сбора данных на американцев

Соединенные Штаты опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора различных данных американских граждан в невиданном ранее масштабе.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, "ФБР и другие ведомства полагают, что Китай может использовать ИИ для сбора и хранения данных на американцев в масштабах, которые не были возможны никогда прежде".

Вопрос, указывает издание, "встал за прошедший год настолько остро, что директор ФБР и главы западных разведывательных ведомств провели в октябре встречу с лидерами технологической области".

Как отмечает газета, китайские власти, по предположениям властей США, в том числе могут использовать собранные личные данные, в том числе для того, чтобы выявлять американских шпионов, а также следить за должностными лицами американской администрации.

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