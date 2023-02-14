СМИ: США оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела действия на поле боя

Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вел боевые действия, так как потом Киеву будет сложнее получать помощь.

Американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вел боевые действия, так как потом Киеву будет сложнее получать помощь.

Как передает Report , об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на должностные лица.

В Белом доме считают, что благодаря помощи, которую недавно оказали Украине Соединенные Штаты и союзники, Киев может решительно изменить ход конфликта. Один из чиновников заявил, что, по мнению администрации президента США Джо Байдена, что в будущем добиваться от конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно.

"Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины - ред.), что мы ничего не можем делать вечно", — цитирует издание слова одного из должностных лиц.

Как говорится в публикации, Байден и его советники считают, что поддерживать Киев станет сложнее, когда он исчерпает текущий пакет помощи. Это может случиться грядущим летом, пишет газета.

По словам чиновникам, Украина тратит значительные ресурсы на защиту Бахмута. Они утверждают, что украинский президент Владимир Зеленский придает этому городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.

"Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров", — сказано в материале.