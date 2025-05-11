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СМИ: США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot

СМИ: США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности.
Другие страны
11 мая 2025 г. 01:18
СМИ: США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для Patriot

США одобрили передачу Германией Украине 100 ракет для комплексов ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Конгрессе США.

"Критически необходимое оружие производится в Соединенных Штатах и не может быть экспортировано - даже если им владеет другая страна - без одобрения американского правительства", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в начале мая стало известно, что Госдепартамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Сумма контракта составляла 50 млн долларов и более. Кроме того, чуть более недели назад Госдепартамент США одобрил пакет по получению и поддержке истребителей F-16.

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