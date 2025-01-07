СМИ: США обсуждают с талибами обмен американцев на заключенного

США обсуждают с талибами обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного.

США обсуждают с талибами обмен американцев, содержащихся в Афганистане, как минимум на одного заключенного.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

"Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с талибами об обмене американцев, содержащихся в Афганистане, по крайней мере на одного высокопоставленного заключенного. Предположительно, он является соратником Усамы бен Ладена", - говорится в публикации.

По данным издания, взамен США просят освободить Джорджа Глезманна, Райана Корбетта и Махмуда Хабиби.