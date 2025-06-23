СМИ: США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана

Высшее руководство США не в курсе, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам исламской республики.

Высшее руководство США не в курсе, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку привела газета The New York Times (NYT).

По ее информации, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не знают ничего о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана. При этом удары по ядерной инфраструктуре Ирана могли отбросить ее развитие на 2-5 лет, считает издание.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы провели успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.