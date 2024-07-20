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СМИ: США не смогли расширить производство ракет для Patriot в Японии

СМИ: США не смогли расширить производство ракет для Patriot в Японии США не могут увеличить производство ракет для ПВО Patriot на заводах в Японии, предназначенных для Украины, из-за нехватки производимых компанией Boeing деталей.
Другие страны
20 июля 2024 г. 10:00
СМИ: США не смогли расширить производство ракет для Patriot в Японии

США не могут увеличить производство ракет для ПВО Patriot на заводах в Японии, предназначенных для Украины, из-за нехватки производимых компанией Boeing деталей.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"США надеются как можно скорее увеличить производство с примерно 500 до более чем 750 шт. в год по всему миру. Но расширение в Японии не будет возможно без дополнительных поставок систем самонаведения ракет, которые направляют их на заключительных этапах полета", - говорится в статье.

Производственные проблемы в Японии показывают, с какими проблемами сталкивается Вашингтон при подключении промышленной помощи от своих глобальных союзников к своим сложным цепочкам поставок, отмечает издание.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Yaponiyada “Patriot” raketlərinin istehsalını artıra bilməyib

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