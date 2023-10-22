СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, который они предложат Совбезу ООН

США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

США распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, эту информацию подтвердил Reuters дипломатический источник во всемирной организации.

Так, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

Кроме того, американская резолюция содержит призыв к полному уважению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения, а также признает усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению 20 октября двух заложников ХАМАС.